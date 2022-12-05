Путин осмотрел восстановленный Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Президент РФ Владимир Путин проехался по восстановленному Крымскому мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленный Крымский мост, где 8 октября произошел теракт. Кроме того, глава государства проехался по мосту.

Уточняется, что 5 декабря президент РФ посетил Крымский мост. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил российскому президенту о восстановлении моста. Затем Путин пообщался с водителями и строителями, которые занимались восстановлением моста. В итоге Владимир Путин лично проехался по мосту, он был за рулем Mercedes. Соответствующую трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Тогда Владимир Путин заявил, что взрыв Крымского моста является терактом и обвинил в нем Украину.

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Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленный Крымский мост, где 8 октября произошел теракт. Кроме того, глава государства проехался по мосту. Уточняется, что 5 декабря президент РФ посетил Крымский мост. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил российскому президенту о восстановлении моста. Затем Путин пообщался с водителями и строителями, которые занимались восстановлением моста. В итоге Владимир Путин лично проехался по мосту, он был за рулем Mercedes. Соответствующую трансляцию вел телеканал «Россия 24». Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Тогда Владимир Путин заявил, что взрыв Крымского моста является терактом и обвинил в нем Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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