Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленный Крымский мост, где 8 октября произошел теракт. Кроме того, глава государства проехался по мосту.
Уточняется, что 5 декабря президент РФ посетил Крымский мост. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил российскому президенту о восстановлении моста. Затем Путин пообщался с водителями и строителями, которые занимались восстановлением моста. В итоге Владимир Путин лично проехался по мосту, он был за рулем Mercedes. Соответствующую трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Тогда Владимир Путин заявил, что взрыв Крымского моста является терактом и обвинил в нем Украину.
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Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленный Крымский мост, где 8 октября произошел теракт. Кроме того, глава государства проехался по мосту. Уточняется, что 5 декабря президент РФ посетил Крымский мост. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил российскому президенту о восстановлении моста. Затем Путин пообщался с водителями и строителями, которые занимались восстановлением моста. В итоге Владимир Путин лично проехался по мосту, он был за рулем Mercedes. Соответствующую трансляцию вел телеканал «Россия 24». Ранее 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Тогда Владимир Путин заявил, что взрыв Крымского моста является терактом и обвинил в нем Украину.