06 декабря 2022

В городах ЯНАО однокомнатную квартиру можно купить до 1,6 млн рублей

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Продаются однокомнатные квартиры в панельных домах Фото:

В Муравленко и Надыме (ЯНАО) однокомнатную квартиру в панельном доме можно купить от 1,4 до 1,6 миллионов рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito.

«Квартира-студия в Муравленко площадью 18 метров квадратных на втором этаже трехэтажного панельного дома продается за 1 миллион 460 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в Надыме площадью 29 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного панельного дома стоит 1 миллион 650 тысяч рублей», — говорится в объявлениях.

При этом квартира в Муравленко с ремонтом от застройщика с совмещенным санузлом. В Надыме в квартире установлены пластиковые окна и после продажи остается кухонных гарнитур и шкаф купе, санузел также совмещен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. Ставка составляет 2 миллиона 130 тысяч рублей.

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В Муравленко и Надыме (ЯНАО) однокомнатную квартиру в панельном доме можно купить от 1,4 до 1,6 миллионов рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «Квартира-студия в Муравленко площадью 18 метров квадратных на втором этаже трехэтажного панельного дома продается за 1 миллион 460 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в Надыме площадью 29 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного панельного дома стоит 1 миллион 650 тысяч рублей», — говорится в объявлениях. При этом квартира в Муравленко с ремонтом от застройщика с совмещенным санузлом. В Надыме в квартире установлены пластиковые окна и после продажи остается кухонных гарнитур и шкаф купе, санузел также совмещен. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. Ставка составляет 2 миллиона 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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