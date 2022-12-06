В городах ЯНАО однокомнатную квартиру можно купить до 1,6 млн рублей

07 декабря 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Продаются однокомнатные квартиры в панельных домах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Муравленко и Надыме (ЯНАО) однокомнатную квартиру в панельном доме можно купить от 1,4 до 1,6 миллионов рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «Квартира-студия в Муравленко площадью 18 метров квадратных на втором этаже трехэтажного панельного дома продается за 1 миллион 460 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в Надыме площадью 29 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного панельного дома стоит 1 миллион 650 тысяч рублей», — говорится в объявлениях. При этом квартира в Муравленко с ремонтом от застройщика с совмещенным санузлом. В Надыме в квартире установлены пластиковые окна и после продажи остается кухонных гарнитур и шкаф купе, санузел также совмещен. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. Ставка составляет 2 миллиона 130 тысяч рублей.

В Муравленко и Надыме (ЯНАО) однокомнатную квартиру в панельном доме можно купить от 1,4 до 1,6 миллионов рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «Квартира-студия в Муравленко площадью 18 метров квадратных на втором этаже трехэтажного панельного дома продается за 1 миллион 460 тысяч рублей. Однокомнатная квартира в Надыме площадью 29 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного панельного дома стоит 1 миллион 650 тысяч рублей», — говорится в объявлениях. При этом квартира в Муравленко с ремонтом от застройщика с совмещенным санузлом. В Надыме в квартире установлены пластиковые окна и после продажи остается кухонных гарнитур и шкаф купе, санузел также совмещен. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. Ставка составляет 2 миллиона 130 тысяч рублей.