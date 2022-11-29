29 ноября 2022
28 ноября 2022

В ЯНАО с аукциона продается 2-х комнатная квартира за 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме Сбербанк выставил на аукцион 2-х комнатную квартиру за 2 млн рублей Фото:

В Надыме (ЯНАО) ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. На сегодняшний день ставка составляет 2 млн 130 тыс. рублей, сообщается на площадке Avito.

«Просторная двухкомнатная квартира, расположенная в тихом районе поселка Лесной города Надым, рядом большая кедровая роща для спокойных прогулок. Объект реализуется через электронный аукцион с 31.03.2022 по 19.06.2023, текущая стоимость объекта — 2,130,520.00», — говорится в объявлении, представленном на сайте Avito.

В предлагаемой квартире две комнаты по 14 квадратных метров, кухня — 9 квадратных метров, раздельный санузел. Продавец уточняет, что объект имеет такое обременение, как наличие зарегистрированных граждан.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде продается 4-х комнатная квартира за 15 млн рублей. Администрация Тазовского района готова заплатить 18 млн за 3-х комнатную квартиру в селе Гыда.

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В Надыме (ЯНАО) ПАО «Сбербанк» продает двухкомнатную квартиру с аукциона. На сегодняшний день ставка составляет 2 млн 130 тыс. рублей, сообщается на площадке Avito. «Просторная двухкомнатная квартира, расположенная в тихом районе поселка Лесной города Надым, рядом большая кедровая роща для спокойных прогулок. Объект реализуется через электронный аукцион с 31.03.2022 по 19.06.2023, текущая стоимость объекта — 2,130,520.00», — говорится в объявлении, представленном на сайте Avito. В предлагаемой квартире две комнаты по 14 квадратных метров, кухня — 9 квадратных метров, раздельный санузел. Продавец уточняет, что объект имеет такое обременение, как наличие зарегистрированных граждан. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде продается 4-х комнатная квартира за 15 млн рублей. Администрация Тазовского района готова заплатить 18 млн за 3-х комнатную квартиру в селе Гыда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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