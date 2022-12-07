Путин: сведения о жертвах политических репрессий нельзя замалчивать 07 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что нужно увековечить память жертв репрессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нельзя замалчивать информацию о жертвах политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества им правам человека. «Необходимо заняться вопросом увековечивания памяти жертв политических репрессий. Здесь ничего нельзя замалчивать и позволять использовать, как инструмент борьбы против России», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В России нельзя замалчивать информацию о жертвах политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества им правам человека. «Необходимо заняться вопросом увековечивания памяти жертв политических репрессий. Здесь ничего нельзя замалчивать и позволять использовать, как инструмент борьбы против России», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям