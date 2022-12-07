Путин: сведения о жертвах политических репрессий нельзя замалчивать

Владимир Путин заявил, что нужно увековечить память жертв репрессий
В России нельзя замалчивать информацию о жертвах политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества им правам человека.
«Необходимо заняться вопросом увековечивания памяти жертв политических репрессий. Здесь ничего нельзя замалчивать и позволять использовать, как инструмент борьбы против России», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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