Путин: сведения о жертвах политических репрессий нельзя замалчивать

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин заявил, что нужно увековечить память жертв репрессий Фото:

В России нельзя замалчивать информацию о жертвах политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества им правам человека.

«Необходимо заняться вопросом увековечивания памяти жертв политических репрессий. Здесь ничего нельзя замалчивать и позволять использовать, как инструмент борьбы против России», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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В России нельзя замалчивать информацию о жертвах политических репрессий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества им правам человека. «Необходимо заняться вопросом увековечивания памяти жертв политических репрессий. Здесь ничего нельзя замалчивать и позволять использовать, как инструмент борьбы против России», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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