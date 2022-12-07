Путин озвучил свою позицию по возвращению смертной казни

Путин: моя позиция по возврату смертной казни не изменилась
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, приговор, судья, суд
В России не планируют возвращать смертную казнь Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция по поводу возвращения смертной казни не изменилась. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Что касается сметной казни, моя позиция не поменялась», — сказал Путин. Президент РФ сослался на заявление главы Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция по поводу возвращения смертной казни не изменилась. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Что касается сметной казни, моя позиция не поменялась», — сказал Путин. Президент РФ сослался на заявление главы Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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