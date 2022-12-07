Путин озвучил свою позицию по возвращению смертной казни

В России не планируют возвращать смертную казнь
Президент России Владимир Путин заявил, что его позиция по поводу возвращения смертной казни не изменилась. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Что касается сметной казни, моя позиция не поменялась», — сказал Путин. Президент РФ сослался на заявление главы Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что для возвращения смертной казни придется изменить Конституцию. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
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