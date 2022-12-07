В Екатеринбурге пропал 22-летний мужчина. Фото

08 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поисково-спасательный отряд вместе с екатеринбургскими полицейскими ищут 22-летнего Семена Быстрых. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза», — сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Какая одежда была на мужчине в момент пропажи — неизвестно. Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября, с тех пор он не выходил на связь. Если вы видели Семена или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 601-80-76. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд вместе с екатеринбургскими полицейскими ищут 22-летнего Семена Быстрых. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза», — сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Какая одежда была на мужчине в момент пропажи — неизвестно. Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября, с тех пор он не выходил на связь. Если вы видели Семена или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 601-80-76.