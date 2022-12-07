07 декабря 2022

В Екатеринбурге пропал 22-летний мужчина. Фото

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Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября Фото:

Поисково-спасательный отряд вместе с екатеринбургскими полицейскими ищут 22-летнего Семена Быстрых. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте.

«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза», — сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Какая одежда была на мужчине в момент пропажи — неизвестно.

Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября, с тех пор он не выходил на связь. Если вы видели Семена или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 601-80-76.

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Поисково-спасательный отряд вместе с екатеринбургскими полицейскими ищут 22-летнего Семена Быстрых. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте. «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза», — сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Какая одежда была на мужчине в момент пропажи — неизвестно. Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября, с тех пор он не выходил на связь. Если вы видели Семена или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 601-80-76.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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