Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября
Поисково-спасательный отряд вместе с екатеринбургскими полицейскими ищут 22-летнего Семена Быстрых. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» на официальном сайте.
«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза», — сообщают представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Какая одежда была на мужчине в момент пропажи — неизвестно.
Последний раз екатеринбуржца видели 30 ноября, с тех пор он не выходил на связь. Если вы видели Семена или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (953) 601-80-76.
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