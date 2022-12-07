Жители Сургута в декабре чаще всего бронируют отдых в городах России

Внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута (ХМАО) в декабре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales.
«Топ-5 направлений по количеству бронирований и средний чек туда — обратно в декабре из Сургута: Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург, Сочи. Самое дорогое направление обойдется в 17 700 рублей в Махачкалу. Дешевле всего слетать в Москву — 9300 за билет на одного человека до столицы и обратно», — приводятся данные агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко подешевели авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начиналась от 13,5 тысяч рублей.
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