Жители Сургута в декабре чаще всего бронируют отдых в городах России

08 декабря 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Перелет до столицы и обратно обойдется в 9300 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута (ХМАО) в декабре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales. «Топ-5 направлений по количеству бронирований и средний чек туда — обратно в декабре из Сургута: Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург, Сочи. Самое дорогое направление обойдется в 17 700 рублей в Махачкалу. Дешевле всего слетать в Москву — 9300 за билет на одного человека до столицы и обратно», — приводятся данные агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко подешевели авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начиналась от 13,5 тысяч рублей.

Внутренние направления являются самыми распространенными для бронирования из Сургута (ХМАО) в декабре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Avaisales. «Топ-5 направлений по количеству бронирований и средний чек туда — обратно в декабре из Сургута: Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург, Сочи. Самое дорогое направление обойдется в 17 700 рублей в Махачкалу. Дешевле всего слетать в Москву — 9300 за билет на одного человека до столицы и обратно», — приводятся данные агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко подешевели авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начиналась от 13,5 тысяч рублей.