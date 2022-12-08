Минздрав отреагировал на заявления о лидерстве РФ по заболеваемости ВИЧ

Минздрав РФ назвал фейком заявление о лидерстве РФ по числу больных ВИЧ

В 2021 году охват населения на предмет заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил более 84% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информация о том, что Россия входит в пятерку стран по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«Это не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны. Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, <…> произвольно интерпретируют цифры из различных источников, <…> о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений», — уточняется на официальном сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что в России один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ-инфекцию, составляющий около 30% населения. А в 2021 году охват антиретровирусной терапией составил более 84%. Что касается заболеваемости в целом, то в Минздраве отмечают, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снижается. За три года с 2018 по 2021 год произошло снижение заболевших на 31,4% — с 58,6 тысяч до 40,2 тысячи на 100 тысяч населения. По итогам 2021 года, в стране проживают 851754 граждан с ВИЧ, это составляет 0,58%. Также в Министерстве отметили, что в России имеется сформировавшаяся система наблюдения о заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции. Соответствующие данные публикуются в открытом доступе.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия заняла пятое место в списке стран по случаям заражения ВИЧ инфекцией за 2021 год. Именно на данные сообщения и отреагировали в Минздраве. Также ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус говорил о том, что в стране снижается количество новых случаев заражения ВИЧ.