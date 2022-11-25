Представитель Минздрава заявил о снижении случаев ВИЧ в России

25 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

В России в данный момент числится менее 900 тысяч зараженных ВИЧ, заявил Мазур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России продолжается падение количества новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава и столичного Департамента здравоохранения Алексей Мазус. «По данным за прошлый год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило меньше 59 тысяч человек, что ниже плановых показателей почти на 20 процентов. Такой же темп мы смогли удержать в сложнейший ковидный 2020 год — чуть более 60 тысяч новых больных. А в 2019-м данный показатель был на уровне 80 тысяч человек», — цитирует Мазуса «Лента.ру». Специалист добавил, что сохранение этой положительной динамики фиксируется и на протяжении десяти месяцев 2022 года. Сегодня в России числится менее 900 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. Разработанная программа на следующее десятилетие направлена на повышение успешности страны в сдерживании ВИЧ-инфекции. Все данные по этой программе указаны в специальном документе Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории России. Россия оказалась первопроходцем во введении скрининга, который позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать лечение. В рамках тестирования в 2021 году было охвачено 28,2% населения России, что кардинально превосходит аналогичные показатели в Европе от 1 до 8% населения. Доказательством того, что система эпидемиологического надзора в России налажена лучше всех в мире служит тот факт, что количество лиц, у которых инфекция была выявлена на поздних стадиях в два раза меньше, чем в европейских странах. Помимо этого, обеспечение препаратами, необходимыми для лечения ВИЧ-инфекции, в России находится на высоком уровне, в результате чего очереди за этими препаратами отсутствуют. Что касается методов превентивной работы с населением, то здесь, по мнению Алексея Мазура, необходимо добиваться полного освобождения от наркотической зависимости тех, кто от нее страдает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России продолжается падение количества новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава и столичного Департамента здравоохранения Алексей Мазус. «По данным за прошлый год, количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило меньше 59 тысяч человек, что ниже плановых показателей почти на 20 процентов. Такой же темп мы смогли удержать в сложнейший ковидный 2020 год — чуть более 60 тысяч новых больных. А в 2019-м данный показатель был на уровне 80 тысяч человек», — цитирует Мазуса «Лента.ру». Специалист добавил, что сохранение этой положительной динамики фиксируется и на протяжении десяти месяцев 2022 года. Сегодня в России числится менее 900 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. Разработанная программа на следующее десятилетие направлена на повышение успешности страны в сдерживании ВИЧ-инфекции. Все данные по этой программе указаны в специальном документе Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории России. Россия оказалась первопроходцем во введении скрининга, который позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать лечение. В рамках тестирования в 2021 году было охвачено 28,2% населения России, что кардинально превосходит аналогичные показатели в Европе от 1 до 8% населения. Доказательством того, что система эпидемиологического надзора в России налажена лучше всех в мире служит тот факт, что количество лиц, у которых инфекция была выявлена на поздних стадиях в два раза меньше, чем в европейских странах. Помимо этого, обеспечение препаратами, необходимыми для лечения ВИЧ-инфекции, в России находится на высоком уровне, в результате чего очереди за этими препаратами отсутствуют. Что касается методов превентивной работы с населением, то здесь, по мнению Алексея Мазура, необходимо добиваться полного освобождения от наркотической зависимости тех, кто от нее страдает.