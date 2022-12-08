Общественники раскритиковали идею Госдумы регулировать тарифы такси

Норма о регулировании государством тарифов на такси в некоторых регионах должна быть отменена. Об этом заявила председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«Нельзя устанавливать государственное регулирование тарифов, которое предусматривает проект для некоторых регионов. Мы выступаем за отмену данной нормы, потому что она может привести к дисбалансу на рынке. Непонятно, как эти тарифы планируется рассчитывать», — заявила Зарипова в интервью с изданием «Ридус». Она также отметила, что государство не сможет оперативно реагировать на рыночные изменения.
Сейчас закон находится на обсуждении в госдуме. Среди новых поправок: таксист теперь сможет управлять машиной, имея 3 неуплаченных штрафа ПДД. Депутат от «Единой России» Олег Гарин отмечает, что окончательного списка поправок к закону еще нет, однако на первую очередь ставится безопасность пассажиров.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Норма о регулировании государством тарифов на такси в некоторых регионах должна быть отменена. Об этом заявила председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Нельзя устанавливать государственное регулирование тарифов, которое предусматривает проект для некоторых регионов. Мы выступаем за отмену данной нормы, потому что она может привести к дисбалансу на рынке. Непонятно, как эти тарифы планируется рассчитывать», — заявила Зарипова в интервью с изданием «Ридус». Она также отметила, что государство не сможет оперативно реагировать на рыночные изменения. Сейчас закон находится на обсуждении в госдуме. Среди новых поправок: таксист теперь сможет управлять машиной, имея 3 неуплаченных штрафа ПДД. Депутат от «Единой России» Олег Гарин отмечает, что окончательного списка поправок к закону еще нет, однако на первую очередь ставится безопасность пассажиров.