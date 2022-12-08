Начинающим предпринимателям Кургана пообещали найти нишу для бизнеса

На форум зовут начинающих и состоявшихся предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начинающим предпринимателям Кургана и области помогут определиться с нишей для бизнеса, которая будет актуальна в следующем году. Об этом расскажут на VIII межрегиональном предпринимательском форуме «вКУБе 2022» 20 декабря, сообщается в официальном telegram-канале бизнес-сообщества курганской области.

«Форум „вКУБе 2022“ предоставляет участникам возможность познакомиться с гуру бизнеса, научиться современным лайфхакам предпринимательства, перенять интересные способы продвижения своего дела, и многое другое. 20 декабря выступят спикеры, за плечами которых сотни проектов по развитию бизнеса, учебные программы и опыт в наставничестве, которые помогутт определиться с нишей для бизнеса, актуальной в 2022—2023 годах», — указано в telegram-канале.

На форуме в том числе обсудят тему личного бренда в предпринимательстве и поговорят о том, как малому и среднему бизнесу получить меры поддержки в следующем году. Желающих просят зарегистрироваться на сайте форума. Само мероприятие пройдет во Дворце детского юношеского творчества по адресу ул. Гоголя, 54.