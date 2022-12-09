В горящем ТЦ «Мега» в Москве идут взрывы, но нет пострадавших

09 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе пожара ТЦ «Мега» в Москве слышны взрывы. При этом пострадавших пока нет. Об этом сообщают экстренные службы. «Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сообщили в экстренных службах. Также в telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел в 6 утра по московскому времени 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.

В ходе пожара ТЦ «Мега» в Москве слышны взрывы. При этом пострадавших пока нет. Об этом сообщают экстренные службы. «Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сообщили в экстренных службах. Также в telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел в 6 утра по московскому времени 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.