В горящем ТЦ «Мега» в Москве идут взрывы, но нет пострадавших

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Фото:

В ходе пожара ТЦ «Мега» в Москве слышны взрывы. При этом пострадавших пока нет. Об этом сообщают экстренные службы.

«Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сообщили в экстренных службах. Также в telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел в 6 утра по московскому времени 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В ходе пожара ТЦ «Мега» в Москве слышны взрывы. При этом пострадавших пока нет. Об этом сообщают экстренные службы. «Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», — сообщили в экстренных службах. Также в telegram-канале прокуратуры Московской области уточнили, что пострадавших в ходе пожара нет. ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание. Пожар площадью в 7 тысяч квадратных метров произошел в 6 утра по московскому времени 9 декабря. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...