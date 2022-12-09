В Москве загорелся ТЦ «Мега»

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Москве загорелся ТЦ «Мега Химки» Фото:

В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24».

«Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передает telegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.

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В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24». «Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передает telegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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