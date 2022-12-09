В Москве загорелся ТЦ «Мега»

В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24».
«Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передаетtelegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.
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В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24». «Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передает telegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.