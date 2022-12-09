В Москве загорелся ТЦ «Мега»

09 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Москве загорелся ТЦ «Мега Химки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24». «Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передает telegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.

В Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24». «Утро пятницы на Ленинградском шоссе началось с пожара в ТЦ „Мега Химки“», — передает telegram-канал «Москва 24». Сообщается, что столб дыма поднимается на десятки метров.