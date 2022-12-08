В ЯНАО десятилетняя девочка спасла потерявшегося ребенка

09 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым возвращен в семью Фото: Екатерина Сычкова В Новом Уренгое (ЯНАО) десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один, забрав его домой и вызвав полицию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Девочка приняла решение забрать потерявшегося домой, после чего сообщила о произошедшем маме, которая немедленно вызвала правоохранителей. Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым был возвращен в семью», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что Арина Натальчук была награждена медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел г. Новый Уренгой». Помимо этого она получила ценный подарок. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток. Его ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В Новом Уренгое (ЯНАО) десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один, забрав его домой и вызвав полицию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Девочка приняла решение забрать потерявшегося домой, после чего сообщила о произошедшем маме, которая немедленно вызвала правоохранителей. Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым был возвращен в семью», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что Арина Натальчук была награждена медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел г. Новый Уренгой». Помимо этого она получила ценный подарок. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток. Его ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».