08 декабря 2022
07 декабря 2022

В ЯНАО десятилетняя девочка спасла потерявшегося ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, дети, школьники, ученики
Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым возвращен в семью Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один, забрав его домой и вызвав полицию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО.

«Девочка приняла решение забрать потерявшегося домой, после чего сообщила о произошедшем маме, которая немедленно вызвала правоохранителей. Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым был возвращен в семью», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что Арина Натальчук была награждена медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел г. Новый Уренгой». Помимо этого она получила ценный подарок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток. Его ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один, забрав его домой и вызвав полицию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УМВД ЯНАО. «Девочка приняла решение забрать потерявшегося домой, после чего сообщила о произошедшем маме, которая немедленно вызвала правоохранителей. Полицейские установили личность ребенка, мальчик здоровым и невредимым был возвращен в семью», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что Арина Натальчук была награждена медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел г. Новый Уренгой». Помимо этого она получила ценный подарок. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пропал тринадцатилетний подросток. Его ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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