08 декабря 2022

В мэрию пермского города ищут чиновников со стажем

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
От кандидатов требуется опыт работы от четырех лет Фото:

Мэрия Кунгура (Пермский край) ищет чиновников с минимум четырехлетним стажем работы. В администрации открыты вакансии главы и замглавы и специалиста земельного контроля. Объявление об открытых вакансиях мэрия опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края требуются: заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального земельного контроля, ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля», — пишет мэрия. Объявление о вакансии мэрия публикует уже второй месяц подряд.

От начальника и от замначальника контроля требуется высшее образование и стаж государственной службы от четырех лет. От кандидата на вакансию ведущего специалиста не требуется опыт при наличии высшего профильного образования. Если образование среднее — обязателен опыт от трех лет. Желающие могут обратиться по телефону, почте или напрямую в администрацию.

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Мэрия Кунгура (Пермский край) ищет чиновников с минимум четырехлетним стажем работы. В администрации открыты вакансии главы и замглавы и специалиста земельного контроля. Объявление об открытых вакансиях мэрия опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края требуются: заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального земельного контроля, ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля», — пишет мэрия. Объявление о вакансии мэрия публикует уже второй месяц подряд. От начальника и от замначальника контроля требуется высшее образование и стаж государственной службы от четырех лет. От кандидата на вакансию ведущего специалиста не требуется опыт при наличии высшего профильного образования. Если образование среднее — обязателен опыт от трех лет. Желающие могут обратиться по телефону, почте или напрямую в администрацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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