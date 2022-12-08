В мэрию пермского города ищут чиновников со стажем

От кандидатов требуется опыт работы от четырех лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кунгура (Пермский край) ищет чиновников с минимум четырехлетним стажем работы. В администрации открыты вакансии главы и замглавы и специалиста земельного контроля. Объявление об открытых вакансиях мэрия опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Управлению имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края требуются: заместитель начальника управления, начальник отдела муниципального земельного контроля, ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля», — пишет мэрия. Объявление о вакансии мэрия публикует уже второй месяц подряд.

От начальника и от замначальника контроля требуется высшее образование и стаж государственной службы от четырех лет. От кандидата на вакансию ведущего специалиста не требуется опыт при наличии высшего профильного образования. Если образование среднее — обязателен опыт от трех лет. Желающие могут обратиться по телефону, почте или напрямую в администрацию.