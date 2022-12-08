08 декабря 2022

Свердловский губернатор рассказал, что делать мобилизованным, получившим бронь

Куйвашев: мобилизованные, получившие бронь, должны связаться с военкоматом
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения спецоперации, нужно обратиться на горячую линию и в военкомат. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Нужно обращаться в военкомат и на горячую линию. Предприятие не просто так выдает бронь, значит этот сотрудник необходимый. Нужно подготовить обращение и связаться с воинской частью», — сообщил Куйвашев. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области.

Он отметил, что подобные случаи были в Нижнем Тагиле и все еще иногда поступают такие обращения. Так губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, что делать мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения СВО.

Частичная мобилизация проходила в России в связи со спецоперацией на Украине. Бронь положена некоторым сотрудникам, работающим в сфере IT, связи и медиа. Также не мобилизуют родителей детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями.

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Мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения спецоперации, нужно обратиться на горячую линию и в военкомат. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Нужно обращаться в военкомат и на горячую линию. Предприятие не просто так выдает бронь, значит этот сотрудник необходимый. Нужно подготовить обращение и связаться с воинской частью», — сообщил Куйвашев. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области. Он отметил, что подобные случаи были в Нижнем Тагиле и все еще иногда поступают такие обращения. Так губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, что делать мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения СВО. Частичная мобилизация проходила в России в связи со спецоперацией на Украине. Бронь положена некоторым сотрудникам, работающим в сфере IT, связи и медиа. Также не мобилизуют родителей детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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