Свердловский губернатор рассказал, что делать мобилизованным, получившим бронь

Куйвашев: мобилизованные, получившие бронь, должны связаться с военкоматом

Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения спецоперации, нужно обратиться на горячую линию и в военкомат. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Нужно обращаться в военкомат и на горячую линию. Предприятие не просто так выдает бронь, значит этот сотрудник необходимый. Нужно подготовить обращение и связаться с воинской частью», — сообщил Куйвашев. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области.

Он отметил, что подобные случаи были в Нижнем Тагиле и все еще иногда поступают такие обращения. Так губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, что делать мобилизованным, которые получили бронь, но уже находятся в зоне проведения СВО.

Частичная мобилизация проходила в России в связи со спецоперацией на Украине. Бронь положена некоторым сотрудникам, работающим в сфере IT, связи и медиа. Также не мобилизуют родителей детей-инвалидов и детей с тяжелыми заболеваниями.