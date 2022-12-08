Курганские сироты пожаловались в Генпрокуратуру на непригодное жилье

Сироты из Катайска собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру из-за квартир, в которых невозможно жить Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Катайске Курганской области сироты, получившие непригодное для проживания жилье, пишут жалобу в Генпрокуратуру. Семьи почти семь лет не могут жить в квартирах из-за плесени, сырости и холода. При этом экс-глава района в качестве наказания получил штраф — 70 тысяч рублей, написали сироты в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Выпускникам детского дома г. Катайск [в 2015 году] предоставили жилье. В первые год стало понятно, что жилые помещения непригодны для проживания. На основании коллективного заявления следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы администрации района Юрия Малышева. Суд, признав виновным Малышева, всего лишь назначил ему штраф в 70 тысяч рублей. […]. В настоящее время мы так и остаемся без нормального жилья», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».

Сироты (из дома ул. Борова,3) просят Генпрокуратуру заставить администрацию Катайска выдать им другое жилье и компенсировать затраты за семь лет, а также моральный вред. У них есть заключение экспертов о том, что дом непригоден для проживания. Некоторые семьи почти семь лет не живут в доме, но вынуждены платить за жилье, рассказали они URA.RU. Сироты готовят обращение в Генпрокуратуру и собирают подписи.

В администрации Катайского района ответили, что в настоящее время проектная документация на ремонт дома по адресу ул. Боровая, 3 (ремонт систем отопления, водоотведения, вентиляции) проходит экспертизу. «Средства на ремонт будут предусмотрены в бюджете на 2023 год. Ремонтные работы начнутся ориентировочно в мае—июне 2023 года. В настоящее время дом обследован комиссией и не признан непригодным для проживания. Температурный режим в квартирах соответствует установленным нормам», — говорится в ответе местных властей.

Ранее URA.RU писало, что в Катайском районе 16 сирот получили непригодное для проживания жилье. В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя и чиновников.

Так выглядит одна из квартир в доме (ул. Борова,3), предоставленном катайским сиротам в 2015 году фото: Алина Боровинских

Жильцы дома жалуются на воду в подвале, плесень на стенах и холод в квартирах. Некоторые сироты вынуждены снимать жилье в других домах фото: Алина Боровинских