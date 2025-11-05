Картофель стремительно дорожает: почем клубни в Курганской области

В Курганской области после сбора урожая дорожает картофель Фото: Илья Московец © URA.RU

После завершения уборочной кампании жители Кургана столкнулись с заметным разбросом цен на картофель — от 23 до 84 рублей за килограмм в зависимости от места покупки и сорта. Аналитики отмечают продолжающийся рост стоимости овоща на региональном рынке, который начался в конце сентября после кратковременного снижения. URA.RU узнало актуальные цены у разных продавцов региона.

Предложения от местных хозяйств

Наиболее доступные цены на картофель предлагают курганские фермерские хозяйства, реализующие продукцию собственного производства. Минимальная стоимость составляет 23 рубля за килограмм при покупке сетками по 30-32 килограмма. Поставщики предлагают популярные сорта «Гала» и «Беллароза» с доставкой до подъезда. Картофель из Шатровского района Курганской области реализуется по цене 26 рублей за килограмм, что составляет 800 рублей за сетку весом около 30 килограммов.

Более высокую ценовую категорию представляет предложение по 33 рубля за килограмм (1000 рублей за сетку 30 килограммов) с бесплатной доставкой. Продавцы подчеркивают качество продукции — картофель желтого цвета среднего размера сохраняет целостность при варке, обладая при этом рассыпчатой мякотью.

Домашний картофель предлагается по 28 рублей за килограмм. Семенной картофель стоит 35 рублей за килограмм.

Наиболее дорогое предложение от частных хозяйств — 40 рублей за килограмм за домашний картофель сортов «Гала» (белый) и «Беллароза» (красный) с желтой мякотью. Альтернативный вариант — мешки по 30-32 килограмма за 720 рублей с доставкой: до 100 рублей за три мешка, бесплатно — от десяти мешков.

Ценовая политика сетевых магазинов

В крупных торговых сетях Кургана наблюдается значительный разброс цен. Наиболее доступные предложения представлены в гипермаркете «Метрополис» — от 25,3 до 34 рублей за килограмм, что сопоставимо с ценами фермерских хозяйств.

Сеть «Чижик» предлагает картофель по фиксированной цене 26 рублей за килограмм. В магазинах «Монетка» стоимость варьируется от 26 до 60 рублей за килограмм, в «Пятерочке» — от 28 до 84 рублей.

Более высокий ценовой диапазон характерен для гипермаркетов «Лента» (от 31 до 70 рублей за килограмм) и «Магнит» (от 40 до 82,5 рублей за килограмм).

Динамика цен на региональном рынке

По данным Свердловскстата, 22 сентября в Курганской области было зафиксировано снижение стоимости картофеля. Однако уже через неделю тенденция изменилась на противоположную — началось устойчивое повышение цен.

Еженедельная статистика демонстрирует ускорение роста стоимости овоща. Если в середине октября недельный прирост составлял 6,75%, то к концу месяца этот показатель увеличился до 8,64%. Подобная динамика указывает на формирование устойчивого тренда удорожания картофеля на региональном рынке после завершения уборочной кампании.