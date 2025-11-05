Курганский департамент АПК усилился чиновницей из округа

В курганский департамент АПК устроилась работать экс-глава отдела экономики Половинского округа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В департаменте агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области появился новый работник в экономическом отделе. Должность главного специалиста получила экс-руководитель по управлению муниципальным имуществом и закупкам администрации Половинского округа Виктория Микова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к правительству региона.

«Отдел экономического анализа и прогнозирования департамента АПК усилился новым работником. Главным специалистом назначили 37-летнюю чиновницу Викторию Микову, которая ранее работала руководителем отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам администрации Половинского округа», — сообщил источник.

Информация о назначении подтверждается справочными данными ведомства. В администрации округа Микова работала с 2018 года. Карьера чиновника начиналась с должности ведущего специалиста в отделе по управлению муниципальным имуществом. Также чиновница входила в кадровый резерв департамента экономического развития Курганской области в управлении развития рыночной инфраструктуры.

