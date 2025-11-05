Курганский департамент АПК усилился чиновницей из округа
В курганский департамент АПК устроилась работать экс-глава отдела экономики Половинского округа
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В департаменте агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области появился новый работник в экономическом отделе. Должность главного специалиста получила экс-руководитель по управлению муниципальным имуществом и закупкам администрации Половинского округа Виктория Микова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к правительству региона.
«Отдел экономического анализа и прогнозирования департамента АПК усилился новым работником. Главным специалистом назначили 37-летнюю чиновницу Викторию Микову, которая ранее работала руководителем отдела по управлению муниципальным имуществом, экономике и закупкам администрации Половинского округа», — сообщил источник.
Информация о назначении подтверждается справочными данными ведомства. В администрации округа Микова работала с 2018 года. Карьера чиновника начиналась с должности ведущего специалиста в отделе по управлению муниципальным имуществом. Также чиновница входила в кадровый резерв департамента экономического развития Курганской области в управлении развития рыночной инфраструктуры.
Ранее URA.RU писало, что экс-налоговик получил должность в курганском департаменте АПК. Бывший сотрудник УФНС региона Николай Пустуев устроился работать заведующим сектора механизации в управлении развития сельских территорий.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!