Терапевт предупредил об осложнении свиного гриппа, приводящего к смерти за сутки

Терапевт Воробьев: больной свиным гриппом может умереть в течение суток из-за ДВС-синдрома

12 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Свиной грипп наиболее опасен для молодых, сказал Павел Воробьев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 У зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах. Из-за этого осложнения человек рискует умереть в течении одного дня. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Главное осложнение при гриппе H1N1 развитие ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания — прим. URA.RU), которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни. Когда человек уже отболел, температура, сопли вроде бы прошло. И внезапно развивается одышка, дикая слабость. По прошлому опыту в течение суток он может уйти», — сказал Павел Воробьев. Терапевт объяснил, почему свиной грипп наиболее опасен для молодых. «Почему не старики? Они уже переболели. Это же не первая вспышка. Иммунитет сохраняется долго. Осложнения часто бывают у молодых. Считается, что беременные — когорта, подверженная осложнениям», — добавил врач. В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах.

У зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах. Из-за этого осложнения человек рискует умереть в течении одного дня. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Главное осложнение при гриппе H1N1 развитие ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания — прим. URA.RU), которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни. Когда человек уже отболел, температура, сопли вроде бы прошло. И внезапно развивается одышка, дикая слабость. По прошлому опыту в течение суток он может уйти», — сказал Павел Воробьев. Терапевт объяснил, почему свиной грипп наиболее опасен для молодых. «Почему не старики? Они уже переболели. Это же не первая вспышка. Иммунитет сохраняется долго. Осложнения часто бывают у молодых. Считается, что беременные — когорта, подверженная осложнениям», — добавил врач. В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах.