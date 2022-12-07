Глава Роспотребнадзора: в Россию пришел самый опасный штамм гриппа

07 декабря 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

«Свиной» грипп пришел в Россию всерьез, предупредила Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU «Свиной» грипп, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, пришел в этом году в Россию всерьез. Об этом предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) (он же „свиной“ грипп — прим. URA.RU) пандемического 2009 года», — сказала Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». По словам специалиста, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. О том, что в Москве обнаружен «свиной» грипп, врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил 30 ноября. По словам специалиста, эпидемия гриппа начала развиваться в разных странах мира. В Пермском крае данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2, возбудитель коронавируса. По мнению иммунолога Николая Крючкова, резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений, которые были сдерживающим фактором.

«Свиной» грипп, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, пришел в этом году в Россию всерьез. Об этом предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) (он же „свиной“ грипп — прим. URA.RU) пандемического 2009 года», — сказала Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». По словам специалиста, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. О том, что в Москве обнаружен «свиной» грипп, врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил 30 ноября. По словам специалиста, эпидемия гриппа начала развиваться в разных странах мира. В Пермском крае данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2, возбудитель коронавируса. По мнению иммунолога Николая Крючкова, резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений, которые были сдерживающим фактором.