Генерала таможни РФ, который боролся с коррупцией, задержали за взятку

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Мурышов находится на допросе, отметили в пресс-службе суда Фото:

В Москве задержан генерал, начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Его подозревают в получении взятки.

«Мурышов был задержан 9 декабря по подозрению в участии в коррупционных схемах», — пишут «Известия», ссылаясь на сообщение пресс-службы Басманного суда. Отмечается, что Мурышов был задержан с поличным, а сейчас находится на допросе у следователей.

Ранее был задержан начальник отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергей Бычков. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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В Москве задержан генерал, начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Его подозревают в получении взятки. «Мурышов был задержан 9 декабря по подозрению в участии в коррупционных схемах», — пишут «Известия», ссылаясь на сообщение пресс-службы Басманного суда. Отмечается, что Мурышов был задержан с поличным, а сейчас находится на допросе у следователей. Ранее был задержан начальник отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергей Бычков. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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