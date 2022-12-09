Генерала таможни РФ, который боролся с коррупцией, задержали за взятку

09 декабря 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Мурышов находится на допросе, отметили в пресс-службе суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве задержан генерал, начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Его подозревают в получении взятки. «Мурышов был задержан 9 декабря по подозрению в участии в коррупционных схемах», — пишут «Известия», ссылаясь на сообщение пресс-службы Басманного суда. Отмечается, что Мурышов был задержан с поличным, а сейчас находится на допросе у следователей. Ранее был задержан начальник отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергей Бычков. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В Москве задержан генерал, начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрий Мурышов. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Его подозревают в получении взятки. «Мурышов был задержан 9 декабря по подозрению в участии в коррупционных схемах», — пишут «Известия», ссылаясь на сообщение пресс-службы Басманного суда. Отмечается, что Мурышов был задержан с поличным, а сейчас находится на допросе у следователей. Ранее был задержан начальник отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергей Бычков. Его также обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.