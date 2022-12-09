Bloomberg: премьер Индии отказался от встречи с Путиным из-за Украины

09 декабря 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Личной встречи между лидерами России и Индии не будет, сообщил Bloomberg Фото: Официальный сайт Президента РФ Премьер-министр Индии Моди Нарендра не будет проводить ежегодный личный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение политика связано с заявлениями Путина о применении ядерного оружия на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg. Источник издания , знакомый с ситуацией, рассказал, что лидер Индии отказался проводить ежегодную встречу с Путиным из-за его слов, касающихся применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Также он отметил, что отношения между двумя политиками остаются крепкими, но «трубить о дружбе» пока не выгодно для Индии. Отмена личного саммита между лидерами двух стран станет второй в истории их дипломатических отношений. Первый случай был в 2020 году. Тогда повлияла пандемия коронавируса. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину, накачивая ее оружием. Лидер России заявил, что США и НАТО требуют тотального доминирования в мире, при этом США — единственная страна, которая применила ядерное оружие, сообщают «Дни ру». Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине.

Премьер-министр Индии Моди Нарендра не будет проводить ежегодный личный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение политика связано с заявлениями Путина о применении ядерного оружия на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg. Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что лидер Индии отказался проводить ежегодную встречу с Путиным из-за его слов, касающихся применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Также он отметил, что отношения между двумя политиками остаются крепкими, но «трубить о дружбе» пока не выгодно для Индии. Отмена личного саммита между лидерами двух стран станет второй в истории их дипломатических отношений. Первый случай был в 2020 году. Тогда повлияла пандемия коронавируса. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Украину, накачивая ее оружием. Лидер России заявил, что США и НАТО требуют тотального доминирования в мире, при этом США — единственная страна, которая применила ядерное оружие, сообщают «Дни ру». Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что РФ не будет применять ядерное оружие на Украине.