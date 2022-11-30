Зеленский заявил, что не верит в применение Путиным ядерного оружия

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Путин не будет применять ядерное оружие, заявляет Зеленский Фото:

Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не думаю, что он [Путин] применит ядерное оружие», — заявил Зеленский в ходе мероприятия DealBook в Нью-Йорке. Он участвовал в нем по видеосвязи. Видеофрагмент опубликован в twitter-аккаунте DealBook.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом Путин заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире. После вступления Финляндии в НАТО страна не будет размещать у себя ядерное оружие, передает «Ридус».

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Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не думаю, что он [Путин] применит ядерное оружие», — заявил Зеленский в ходе мероприятия DealBook в Нью-Йорке. Он участвовал в нем по видеосвязи. Видеофрагмент опубликован в twitter-аккаунте DealBook. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом Путин заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире. После вступления Финляндии в НАТО страна не будет размещать у себя ядерное оружие, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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