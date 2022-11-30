Зеленский заявил, что не верит в применение Путиным ядерного оружия

Путин не будет применять ядерное оружие, заявляет ЗеленскийФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я не думаю, что он [Путин] применит ядерное оружие», — заявил Зеленский в ходе мероприятия DealBook в Нью-Йорке. Он участвовал в нем по видеосвязи. Видеофрагмент опубликован в twitter-аккаунте DealBook.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом Путин заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире. После вступления Финляндии в НАТО страна не будет размещать у себя ядерное оружие, передает «Ридус».
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Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не думаю, что он [Путин] применит ядерное оружие», — заявил Зеленский в ходе мероприятия DealBook в Нью-Йорке. Он участвовал в нем по видеосвязи. Видеофрагмент опубликован в twitter-аккаунте DealBook. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет применять ядерное оружие исходя из военной доктрины. Летом Путин заявил, что нельзя допустить ядерной войны в мире. После вступления Финляндии в НАТО страна не будет размещать у себя ядерное оружие, передает «Ридус».