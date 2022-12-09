Посол РФ в США: российских дипломатов заставляют предать Родину

10 декабря 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Спецслужбы США пытаются переманить дипломатов на свою сторону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецслужбы США оказывают давление на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с целью заставить их предать Родину. Такое заявление сделал Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки. «Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. <…> Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону „демократической Америки“. Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU сообщало, что в США российским дипломатам сначала запретили выезд из страны, а позже также начали отказывать в выезде из Вашингтона. Представителям РФ теперь надо заранее предупреждать о желании покинуть город, представив при этом точный маршрут поездки.

Спецслужбы США оказывают давление на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с целью заставить их предать Родину. Такое заявление сделал Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки. «Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. <…> Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону „демократической Америки“. Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU сообщало, что в США российским дипломатам сначала запретили выезд из страны, а позже также начали отказывать в выезде из Вашингтона. Представителям РФ теперь надо заранее предупреждать о желании покинуть город, представив при этом точный маршрут поездки.