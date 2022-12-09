09 декабря 2022

Посол РФ в США: российских дипломатов заставляют предать Родину

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Спецслужбы США пытаются переманить дипломатов на свою сторону Фото:

Спецслужбы США оказывают давление на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с целью заставить их предать Родину. Такое заявление сделал Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки.

«Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. <…> Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону „демократической Америки“. Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее URA.RU сообщало, что в США российским дипломатам сначала запретили выезд из страны, а позже также начали отказывать в выезде из Вашингтона. Представителям РФ теперь надо заранее предупреждать о желании покинуть город, представив при этом точный маршрут поездки.

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Спецслужбы США оказывают давление на сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с целью заставить их предать Родину. Такое заявление сделал Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах Америки. «Обстановка вокруг наших загранучреждений в США напряженная. <…> Нашим сотрудникам продолжают угрожать. На телефоны поступают так называемые приглашения к сотрудничеству со спецслужбами, предлагают предать Родину и перейти на сторону „демократической Америки“. Ну и, конечно же, американские спецслужбы совершают подходы к российским дипломатам», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Ранее URA.RU сообщало, что в США российским дипломатам сначала запретили выезд из страны, а позже также начали отказывать в выезде из Вашингтона. Представителям РФ теперь надо заранее предупреждать о желании покинуть город, представив при этом точный маршрут поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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