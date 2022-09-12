США лишили российских дипломатов права выезда на родину

13 сентября 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Из-за визовой политики США 34 российских дипломата не могут выехать на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания. «34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок — пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям», — приводит слова Леонидченко РИА «Новости». Диппредставитель отметил возросшую практику визовой дискриминации граждан России. 1 сентября российской делегации не выдали визы, тем самым США сорвали участие главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напоминал, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а обязанность. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по-прежнему не получил визу для участия в Генассамблее ООН, передает ФАН. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что находится в постоянном контакте с США и Россией по вопросу о предоставлении виз российской делегации, уточняет RT.

Из-за визовой политики США 34 дипломата постпредства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания. «34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок — пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям», — приводит слова Леонидченко РИА «Новости». Диппредставитель отметил возросшую практику визовой дискриминации граждан России. 1 сентября российской делегации не выдали визы, тем самым США сорвали участие главы Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напоминал, что предоставление виз делегатам — не привилегия, а обязанность. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по-прежнему не получил визу для участия в Генассамблее ООН, передает ФАН. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что находится в постоянном контакте с США и Россией по вопросу о предоставлении виз российской делегации, уточняет RT.