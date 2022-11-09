Посол Антонов: власти США запрещают дипломатам РФ покидать Вашингтон без объяснения причин

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Дипломатов обязали предупреждать о выезде заранее Фото:

Власти США могут не выпустить российских дипломатов из страны. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю — две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости».

США лишили дипломатов права выезда в Россию, в том числе по гуманитарным причинам. Из-за визовой политики 34 представителя постпредства РФ при ООН и члены их семей не смогли выехать на родину, рассказал месяц назад глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.

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Власти США могут не выпустить российских дипломатов из страны. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю — две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости». США лишили дипломатов права выезда в Россию, в том числе по гуманитарным причинам. Из-за визовой политики 34 представителя постпредства РФ при ООН и члены их семей не смогли выехать на родину, рассказал месяц назад глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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