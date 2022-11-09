Посол Антонов: власти США запрещают дипломатам РФ покидать Вашингтон без объяснения причин

09 ноября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Дипломатов обязали предупреждать о выезде заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США могут не выпустить российских дипломатов из страны. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю — две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости». США лишили дипломатов права выезда в Россию, в том числе по гуманитарным причинам. Из-за визовой политики 34 представителя постпредства РФ при ООН и члены их семей не смогли выехать на родину, рассказал месяц назад глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.

Власти США могут не выпустить российских дипломатов из страны. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю — две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости». США лишили дипломатов права выезда в Россию, в том числе по гуманитарным причинам. Из-за визовой политики 34 представителя постпредства РФ при ООН и члены их семей не смогли выехать на родину, рассказал месяц назад глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.