Посол Антонов: власти США запрещают дипломатам РФ покидать Вашингтон без объяснения причин

Дипломатов обязали предупреждать о выезде заранее
Власти США могут не выпустить российских дипломатов из страны. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю — две предупреждать госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — сказал Антонов в интервью РИА «Новости».
США лишили дипломатов права выезда в Россию, в том числе по гуманитарным причинам. Из-за визовой политики 34 представителя постпредства РФ при ООН и члены их семей не смогли выехать на родину, рассказал месяц назад глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.
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