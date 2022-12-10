Володин потребовал от Германии и Франции выплатить компенсацию Донбассу

10 декабря 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин возложил на Запад ответственность за ситуацию в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия и Франция должны выплатить Донбассу компенсацию ущерба, так как несут ответственность за происходящее на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств», — написал Володин в своем telegram-канале . Володин заявил, что эти станы несут моральную и материальную ответственность за произошедшее. По его словам, в 2014 году Франция и Германия подписали документ между оппозицией и законной властью Украины, что закончилось госпереворотом в Киеве и геноцидом населения Донбасса. Потом они приняли участие в заключении Минских соглашений, которые Украина не планировала соблюдать, отметил спикер Госдумы. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что минские соглашения в 2014 году были попыткой дать Украине время, чтобы Киев мог стать сильнее, передает RT. Президент РФ Владимир Путин был удивлен и разочарован этим заявлением, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, Россия должна была раньше начать спецоперацию на Украине, но надеялась на выполнение вторых минских соглашений.

Германия и Франция должны выплатить Донбассу компенсацию ущерба, так как несут ответственность за происходящее на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств», — написал Володин в своем telegram-канале. Володин заявил, что эти станы несут моральную и материальную ответственность за произошедшее. По его словам, в 2014 году Франция и Германия подписали документ между оппозицией и законной властью Украины, что закончилось госпереворотом в Киеве и геноцидом населения Донбасса. Потом они приняли участие в заключении Минских соглашений, которые Украина не планировала соблюдать, отметил спикер Госдумы. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что минские соглашения в 2014 году были попыткой дать Украине время, чтобы Киев мог стать сильнее, передает RT. Президент РФ Владимир Путин был удивлен и разочарован этим заявлением, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, Россия должна была раньше начать спецоперацию на Украине, но надеялась на выполнение вторых минских соглашений.