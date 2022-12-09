Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию раньше

Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».
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Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».