Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию раньше

Путин: Россия не начала спецоперацию раньше, рассчитывая на договоренность в рамках «Минска-2»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин рассказал о намерениях России договориться до начала спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».

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Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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