Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию раньше

Путин: Россия не начала спецоперацию раньше, рассчитывая на договоренность в рамках «Минска-2»

09 декабря 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Путин рассказал о намерениях России договориться до начала спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».

Россия не начала проводить спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала договориться в рамках соглашения «Минск-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «РФ должна была раньше начинать операцию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках „Минска-2“», — сказал Путин во время своего выступления. Его трансляция велась на телеканале «Россия 24». При этом, отметил российский президент, слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель означали, что Запад не собирался выполнять никаких договоренностей, а хотел «накачать Украину оружием».