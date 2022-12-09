09 декабря 2022

Курганских водителей и пешеходов предупредили о снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, грязь, автотранспорт, дорога
Непогода может вызвать осложнения на дорогах региона Фото:

В зауральской Госавтоинспекции предупреждают водителей и пешеходов, что нужно соблюдать предельную внимательность в период непогоды. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«В ближайшие дни в Зауралье прогнозируется снегопад. Все это может осложнить обстановку на дорогах области. А несоблюдение элементарных мер безопасности и вовсе привести к ДТП и травмам», — передает пресс-служба ведомства.

Полицейские рекомендуют автовладельцам отказаться от поездок во время снегопадов. В случае крайней необходимости следует сменить стиль вождения «на более безопасный». Пешеходам также следует сохранять предельную внимательность на проезжей части. Важно понимать, что при слабой видимости появление на дороге в неустановленном месте — гарантированная причина получения травм и увечий.

О том, что в регион возвращаются 30-градусные морозы, URA.RU писало в самом начале недели. По данным на 5 декабря, в большинстве районов Курганской области продолжались обильные снегопады.

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В зауральской Госавтоинспекции предупреждают водителей и пешеходов, что нужно соблюдать предельную внимательность в период непогоды. Информация размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «В ближайшие дни в Зауралье прогнозируется снегопад. Все это может осложнить обстановку на дорогах области. А несоблюдение элементарных мер безопасности и вовсе привести к ДТП и травмам», — передает пресс-служба ведомства. Полицейские рекомендуют автовладельцам отказаться от поездок во время снегопадов. В случае крайней необходимости следует сменить стиль вождения «на более безопасный». Пешеходам также следует сохранять предельную внимательность на проезжей части. Важно понимать, что при слабой видимости появление на дороге в неустановленном месте — гарантированная причина получения травм и увечий. О том, что в регион возвращаются 30-градусные морозы, URA.RU писало в самом начале недели. По данным на 5 декабря, в большинстве районов Курганской области продолжались обильные снегопады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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