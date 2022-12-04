04 декабря 2022

В Курган возвращаются 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, мороз, холод
Курганцев предупреждают о морозах Фото:

В Курганской области после короткого потепления вновь ночами ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 06.12.2022. Температура воздуха ночью составит -21,-26 градусов. Ночью 07.12.2022 будет — 20,-25 градусов, местами -30 градусов», — указано в опубликованном прогнозе погоды. Ночью 8 декабря при прояснении будет до — 28 градусов.

По данным синоптиков, днем 6 декабря температура воздуха составит -13, -18 градусов. А среду, 7 декабря, столбики термометров покажут -15, -20 градусов. В четверг, 8 декабря, потеплеет до -9, -14 градусов.

Ранее URA.RU писало, что 5 декабря в большинстве районов Курганской области продолжаются снегопады. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника.

Синоптики прогнозируют в Курганской области сильные морозы

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В Курганской области после короткого потепления вновь ночами ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 06.12.2022. Температура воздуха ночью составит -21,-26 градусов. Ночью 07.12.2022 будет — 20,-25 градусов, местами -30 градусов», — указано в опубликованном прогнозе погоды. Ночью 8 декабря при прояснении будет до — 28 градусов. По данным синоптиков, днем 6 декабря температура воздуха составит -13, -18 градусов. А среду, 7 декабря, столбики термометров покажут -15, -20 градусов. В четверг, 8 декабря, потеплеет до -9, -14 градусов. Ранее URA.RU писало, что 5 декабря в большинстве районов Курганской области продолжаются снегопады. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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