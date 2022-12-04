Курганцев предупреждают о морозах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области после короткого потепления вновь ночами ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 06.12.2022. Температура воздуха ночью составит -21,-26 градусов. Ночью 07.12.2022 будет — 20,-25 градусов, местами -30 градусов», — указано в опубликованном прогнозе погоды. Ночью 8 декабря при прояснении будет до — 28 градусов.

По данным синоптиков, днем 6 декабря температура воздуха составит -13, -18 градусов. А среду, 7 декабря, столбики термометров покажут -15, -20 градусов. В четверг, 8 декабря, потеплеет до -9, -14 градусов.

Ранее URA.RU писало, что 5 декабря в большинстве районов Курганской области продолжаются снегопады. На федеральных трассах в круглосуточном режиме работает спецтехника.