Мобилизованный блогер из ХМАО оказался доволен зарплатой военнослужащего

10 декабря 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованный югорчанин Алексей Крецул получил зарплату в качестве военнослужащего Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул, проходящий боевую подготовку в одном из воинских гарнизонов Свердловской области, доволен размером зарплаты, которую он получает как военнослужащий. Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Платят, как обещали. Есть нюансы, но выплаты получаем. Могу сказать конкретно за себя. Я получил даже чуть больше, чем обещал [президент РФ Владимир] Путин. Он говорил, что минимальная оплата для рядового — это 195 тысяч рублей. Я рядовой, но получил больше, чем 195 тысяч рублей. Претензий каких-то по суммам я не слышал от ребят», — рассказал Крецул. Он также выразил благодарность компании «ЛУКОЙЛ», где он работает, за то, что ему продолжают выплачивать заработную плату после того, как он был мобилизован. «Чувствуется поддержка, видно, что большим количеством людей ценится наш труд», — резюмировал блогер. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул, проходящий боевую подготовку в одном из воинских гарнизонов Свердловской области, доволен размером зарплаты, которую он получает как военнослужащий. Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции в его аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Платят, как обещали. Есть нюансы, но выплаты получаем. Могу сказать конкретно за себя. Я получил даже чуть больше, чем обещал [президент РФ Владимир] Путин. Он говорил, что минимальная оплата для рядового — это 195 тысяч рублей. Я рядовой, но получил больше, чем 195 тысяч рублей. Претензий каких-то по суммам я не слышал от ребят», — рассказал Крецул. Он также выразил благодарность компании «ЛУКОЙЛ», где он работает, за то, что ему продолжают выплачивать заработную плату после того, как он был мобилизован. «Чувствуется поддержка, видно, что большим количеством людей ценится наш труд», — резюмировал блогер. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.