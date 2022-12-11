Санду: Молдавия не будет выходить из СНГ

11 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Финляндия должна быть прагматична и подходить к этому логически, заявила Майя Санду Фото: Sputnik/РИА Новости Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока. «Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. Это соглашения в сфере экономики. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — приводит Агора слова Санды. Ранее Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но несмотря на это Санду говорила, что Молдавия хочет продолжать сотрудничество в рамках СНГ, хотя Санду ни разу не принимала свое участие в заседаниях в рамках Содружества Независимых Государств.

Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока. «Речь идет не об одном соглашении, а о сотнях соглашений, многие из которых касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Киргизия. Это соглашения в сфере экономики. После анализа будет видно, из каких договоров мы выходим, а какие актуальны для наших двусторонних экономических отношений с другими странами. Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — приводит Агора слова Санды. Ранее Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но несмотря на это Санду говорила, что Молдавия хочет продолжать сотрудничество в рамках СНГ, хотя Санду ни разу не принимала свое участие в заседаниях в рамках Содружества Независимых Государств.