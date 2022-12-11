Челябинский медик предупредил об опасности свиного гриппа

Дмитрий Тарасов советует прививаться и носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов предупредил жителей региона об опасности свиного гриппа. По его словам, вирус H1N1 может вызывать масштабные эпидемии и по своим разрушительным действиям для организма схож с коронавирусом.

«Этот штамм является одним из подвидов вируса гриппа группы А. Он ранее уже вызывал масштабные эпидемии в мире, например испанский грипп в 1918-м, русский грипп в 1977-м и свиной грипп в 2009-м. Свиной грипп может поражать легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса», — написал Тарасов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам медика, тяжелая форма течения болезни проявляется в быстро прогрессирующей первичной вирусной пневмонии, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, не чувствительна к антибиотикам. При отсутствии правильного лечения вызывает серьезные осложнения и может привести к смерти больного.

Основные симптомы вируса гриппа H1N1 — высокая температура (до 39°C), кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, а также ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости. Одной из характерных черт свиного гриппа также являются диарея и рвота, отчего его можно спутать с острым отравлением.

В группе риска находятся беременные женщины, дети в возрасте до двух лет, пожилые и люди с хроническими болезнями и астматики. Бороться с вирусом, по мнению Тарасова, поможет прививка от гриппа, которая была разработана в еще в 2009—2010 годах.