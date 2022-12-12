В Кремле оценили роль России в конфликте Сербии и Косово

Песков: для России главное обеспечить права сербов в конфликте Сербии и Косово
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обеспечение косовских сербов всеми правами Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта Сербии и Косово

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...