В Кремле оценили роль России в конфликте Сербии и Косово

Песков: для России главное обеспечить права сербов в конфликте Сербии и Косово

12 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обеспечение косовских сербов всеми правами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.

Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы безусловно выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены и чтобы выполнялись все обязательства, которые сторонами были на себя взяты. Для нас самое главное обеспечить интересы сербов. И, конечно, мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации конфликта.