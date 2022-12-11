Стали известны последствия вооруженного конфликта в Косове для ЕС

Политолог Кортунов: продолжение конфликта в Косове будет означать поражение для Евросоюза

11 декабря 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Невозможность предотвратить конфликт на Балканах станет поражением для дипломатии ЕС, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации, поскольку такая эскалация будет означать поражение европейской дипломатии. Если дело дойдет до прямого столкновения, то это будет означать неудачу в том числе и со стороны Европейского союза», — рассказал Кортунов в беседе с агентством ТАСС. По замечанию эксперта, нынешнее обострение на Балканах было нетрудно предугадать, поскольку противоречия между Сербией и Косово до сих пор не были устранены. Однако дальнейшей эскалации конфликта сейчас не ожидается. Кортунов считает, что предотвращение вооруженной эскалации зависит от возможностей Запада принудить Косово к поиску мирного решения проблемы. Россия в данном конфликте будет однозначно на стороне Сербии, констатировал эксперт. Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Спецназ Косова захватил стратегически важную дамбу гидроэлектростанции «Газиводе». Несколько позже президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за возможной угрозы властей Косова применить силу к сербам, об этом сообщили RT. В 2008 году Косово односторонне провозгласило свою независимость. Несмотря на то, что это процедура противоречила международным нормам, решение населяющих Косово этнических албанцев было поддержано ООН и Международным судом, напоминает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. Об этом заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Брюссель не заинтересован в бесконтрольной эскалации, поскольку такая эскалация будет означать поражение европейской дипломатии. Если дело дойдет до прямого столкновения, то это будет означать неудачу в том числе и со стороны Европейского союза», — рассказал Кортунов в беседе с агентством ТАСС. По замечанию эксперта, нынешнее обострение на Балканах было нетрудно предугадать, поскольку противоречия между Сербией и Косово до сих пор не были устранены. Однако дальнейшей эскалации конфликта сейчас не ожидается. Кортунов считает, что предотвращение вооруженной эскалации зависит от возможностей Запада принудить Косово к поиску мирного решения проблемы. Россия в данном конфликте будет однозначно на стороне Сербии, констатировал эксперт. Ранее стало известно, что сотни спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Спецназ Косова захватил стратегически важную дамбу гидроэлектростанции «Газиводе». Несколько позже президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за возможной угрозы властей Косова применить силу к сербам, об этом сообщили RT. В 2008 году Косово односторонне провозгласило свою независимость. Несмотря на то, что это процедура противоречила международным нормам, решение населяющих Косово этнических албанцев было поддержано ООН и Международным судом, напоминает РАПСИ.