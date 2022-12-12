Песков: гриппом болеет много людей, в том числе в аппарате президента

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Парад на Красной площади. Москва, песков дмитрий
Много россиян болеют гриппом, заметил Песков Фото:

Свиным гриппом в России болеет много людей, в том числе в аппарате президента РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что заболеваемость гриппом — то, с чем люди живут много лет.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Это то, с чем мы живем много лет. Предпринимаем меры предосторожности. Но болеет много людей. И у нас на работе [в аппарате президента РФ] много болеет», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Представитель Кремля напомнил, что в России еще действует масочный режим. Также многие граждане уже привились от гриппа.

В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По ее словам, пик заболеваемости ожидается к Новому году.

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Свиным гриппом в России болеет много людей, в том числе в аппарате президента РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что заболеваемость гриппом — то, с чем люди живут много лет. «Грипп у нас приходит не первый раз. Это то, с чем мы живем много лет. Предпринимаем меры предосторожности. Но болеет много людей. И у нас на работе [в аппарате президента РФ] много болеет», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля напомнил, что в России еще действует масочный режим. Также многие граждане уже привились от гриппа. В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По ее словам, пик заболеваемости ожидается к Новому году.
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