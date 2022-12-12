Песков: гриппом болеет много людей, в том числе в аппарате президента

12 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Много россиян болеют гриппом, заметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свиным гриппом в России болеет много людей, в том числе в аппарате президента РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что заболеваемость гриппом — то, с чем люди живут много лет. «Грипп у нас приходит не первый раз. Это то, с чем мы живем много лет. Предпринимаем меры предосторожности. Но болеет много людей. И у нас на работе [в аппарате президента РФ] много болеет», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля напомнил, что в России еще действует масочный режим. Также многие граждане уже привились от гриппа. В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По ее словам, пик заболеваемости ожидается к Новому году.

Свиным гриппом в России болеет много людей, в том числе в аппарате президента РФ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что заболеваемость гриппом — то, с чем люди живут много лет. «Грипп у нас приходит не первый раз. Это то, с чем мы живем много лет. Предпринимаем меры предосторожности. Но болеет много людей. И у нас на работе [в аппарате президента РФ] много болеет», — сказал Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля напомнил, что в России еще действует масочный режим. Также многие граждане уже привились от гриппа. В России произошла вспышка свиного гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно этот штамм продемонстрировал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию в 2009—2010 годах. По ее словам, пик заболеваемости ожидается к Новому году.