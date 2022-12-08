Глава Роспотребнадзора: пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году

В России идет волна заболеваемости гриппом
Пик заболеваемости гриппом может наступить к Новому году. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, этого можно избежать, если соблюдать меры профилактики.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в страну пришел вирус гриппа А (H1N1), он же «свиной грипп». URA.RU собрало основную информацию, связанную с гриппом в настоящий момент
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