В Челябинской области новогодние подарки получат дети мобилизованных и добровольцев

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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Новогодние подарки в регионе получит больше детей и подростков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К акции «Подарим Новый год детям» в Челябинской области подключат детей погибших в ходе спецоперации и бойцов добровольческих батальонов. Согласно распоряжению губернатора региона Алексея Текслера, льготы распространят и на других подростков.

«Провести в Челябинской области акцию „Подарим Новый год детям“. Рекомендовать главам округов и районов распределить новогодние подарки между несколькими категориями детей», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди льготных категорий — дети-инвалиды, сироты в замещающих семьях и спецорганизациях и прочие в возрасте от года до 13 лет. Также в число получателей записали других подростков до 15 лет: детей из семей погибших в Донецкой и Луганской народных республиках военнослужащих, мобилизованных и добровольцев батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», участников губернаторских елок.

Еще одной новой категорией стали дети, прибывшие в регион из ДНР для обучения и оздоровления. Получателями льготы станут и подростки до 18 лет с аутизмом, сахарным диабетом, девиациями в поведении и из приютов.

В рамках акции детям не только вручат подарки, но и устроят для них праздничные мероприятия. Средства выделены по линии минсоцотношений области. Праздничные елки проведут с учетом санитарно-противоэпидемических требований.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Мероприятия по мобилизации объявлены 21 сентября. В рамках кампании было призвано 300 тысяч россиян.

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К акции «Подарим Новый год детям» в Челябинской области подключат детей погибших в ходе спецоперации и бойцов добровольческих батальонов. Согласно распоряжению губернатора региона Алексея Текслера, льготы распространят и на других подростков. «Провести в Челябинской области акцию „Подарим Новый год детям“. Рекомендовать главам округов и районов распределить новогодние подарки между несколькими категориями детей», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Среди льготных категорий — дети-инвалиды, сироты в замещающих семьях и спецорганизациях и прочие в возрасте от года до 13 лет. Также в число получателей записали других подростков до 15 лет: детей из семей погибших в Донецкой и Луганской народных республиках военнослужащих, мобилизованных и добровольцев батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», участников губернаторских елок. Еще одной новой категорией стали дети, прибывшие в регион из ДНР для обучения и оздоровления. Получателями льготы станут и подростки до 18 лет с аутизмом, сахарным диабетом, девиациями в поведении и из приютов. В рамках акции детям не только вручат подарки, но и устроят для них праздничные мероприятия. Средства выделены по линии минсоцотношений области. Праздничные елки проведут с учетом санитарно-противоэпидемических требований. Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Мероприятия по мобилизации объявлены 21 сентября. В рамках кампании было призвано 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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