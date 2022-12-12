В Челябинской области новогодние подарки получат дети мобилизованных и добровольцев

Новогодние подарки в регионе получит больше детей и подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К акции «Подарим Новый год детям» в Челябинской области подключат детей погибших в ходе спецоперации и бойцов добровольческих батальонов. Согласно распоряжению губернатора региона Алексея Текслера, льготы распространят и на других подростков.

«Провести в Челябинской области акцию „Подарим Новый год детям“. Рекомендовать главам округов и районов распределить новогодние подарки между несколькими категориями детей», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди льготных категорий — дети-инвалиды, сироты в замещающих семьях и спецорганизациях и прочие в возрасте от года до 13 лет. Также в число получателей записали других подростков до 15 лет: детей из семей погибших в Донецкой и Луганской народных республиках военнослужащих, мобилизованных и добровольцев батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», участников губернаторских елок.

Еще одной новой категорией стали дети, прибывшие в регион из ДНР для обучения и оздоровления. Получателями льготы станут и подростки до 18 лет с аутизмом, сахарным диабетом, девиациями в поведении и из приютов.

В рамках акции детям не только вручат подарки, но и устроят для них праздничные мероприятия. Средства выделены по линии минсоцотношений области. Праздничные елки проведут с учетом санитарно-противоэпидемических требований.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля. Мероприятия по мобилизации объявлены 21 сентября. В рамках кампании было призвано 300 тысяч россиян.