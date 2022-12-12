Кадыров: для ВСУ наступил самый тяжелый период спецоперации

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров заявил об успехах союзных войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска полностью контролируют ситуацию в зоне спецоперации, теперь для украинских националистов наступил самый тяжелый период. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, ссылаясь на информацию депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что российские войска находятся в более выигрышной позиции, чем ВСУ. «Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины», — добавил Кадыров.

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Союзные войска полностью контролируют ситуацию в зоне спецоперации, теперь для украинских националистов наступил самый тяжелый период. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, ссылаясь на информацию депутата Госдумы Адама Делимханова. «Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что российские войска находятся в более выигрышной позиции, чем ВСУ. «Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины», — добавил Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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