Экс-игрок ЦСКА, первым из футболистов посетившим ДНР, сделал важное заявление для коллег

12 декабря 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Андрей Соломатин стал первым российским футболистом, кто посетил Донбасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский футболист Андрей Соломатин оказался первым из представителей данного вида спорта, кто съездил в Донбасс с гуманитарной миссией. Он обратился к своим коллегам с призывом присоединиться к нему. Об этом рассказал сам бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» в интервью. «Рад, что получилось туда съездить. Те ребята, которые сейчас находятся в расположении [войск], я с ними ранее был знаком. Встречались на футбольных матчах нашего клуба ЦСКА. <…> Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них [жителей Донбасса]. Мы сейчас, как болельщики, а они, как игроки», — пояснил футболист в интервью «Ридусу». Он подчеркнул, что не в первый раз оказывают такую помощь, но и далеко не в последний. Соломатин вновь планирует отправиться в Донбасс на следующей неделе. Он подчеркивает, что сейчас всем россиянам нужно объединиться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, также в СВО принимают участие и добровольцы. Кроме того, активную помощь мирным жителям республик ЛДНР оказывают и волонтеры.

Российский футболист Андрей Соломатин оказался первым из представителей данного вида спорта, кто съездил в Донбасс с гуманитарной миссией. Он обратился к своим коллегам с призывом присоединиться к нему. Об этом рассказал сам бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» в интервью. «Рад, что получилось туда съездить. Те ребята, которые сейчас находятся в расположении [войск], я с ними ранее был знаком. Встречались на футбольных матчах нашего клуба ЦСКА. <…> Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них [жителей Донбасса]. Мы сейчас, как болельщики, а они, как игроки», — пояснил футболист в интервью «Ридусу». Он подчеркнул, что не в первый раз оказывают такую помощь, но и далеко не в последний. Соломатин вновь планирует отправиться в Донбасс на следующей неделе. Он подчеркивает, что сейчас всем россиянам нужно объединиться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, также в СВО принимают участие и добровольцы. Кроме того, активную помощь мирным жителям республик ЛДНР оказывают и волонтеры.