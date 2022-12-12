Экс-игрок ЦСКА, первым из футболистов посетившим ДНР, сделал важное заявление для коллег

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Андрей Соломатин стал первым российским футболистом, кто посетил Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский футболист Андрей Соломатин оказался первым из представителей данного вида спорта, кто съездил в Донбасс с гуманитарной миссией. Он обратился к своим коллегам с призывом присоединиться к нему. Об этом рассказал сам бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» в интервью.

«Рад, что получилось туда съездить. Те ребята, которые сейчас находятся в расположении [войск], я с ними ранее был знаком. Встречались на футбольных матчах нашего клуба ЦСКА. <…> Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них [жителей Донбасса]. Мы сейчас, как болельщики, а они, как игроки», — пояснил футболист в интервью «Ридусу».

Он подчеркнул, что не в первый раз оказывают такую помощь, но и далеко не в последний. Соломатин вновь планирует отправиться в Донбасс на следующей неделе. Он подчеркивает, что сейчас всем россиянам нужно объединиться.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, также в СВО принимают участие и добровольцы. Кроме того, активную помощь мирным жителям республик ЛДНР оказывают и волонтеры.

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Российский футболист Андрей Соломатин оказался первым из представителей данного вида спорта, кто съездил в Донбасс с гуманитарной миссией. Он обратился к своим коллегам с призывом присоединиться к нему. Об этом рассказал сам бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» в интервью. «Рад, что получилось туда съездить. Те ребята, которые сейчас находятся в расположении [войск], я с ними ранее был знаком. Встречались на футбольных матчах нашего клуба ЦСКА. <…> Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них [жителей Донбасса]. Мы сейчас, как болельщики, а они, как игроки», — пояснил футболист в интервью «Ридусу». Он подчеркнул, что не в первый раз оказывают такую помощь, но и далеко не в последний. Соломатин вновь планирует отправиться в Донбасс на следующей неделе. Он подчеркивает, что сейчас всем россиянам нужно объединиться. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, также в СВО принимают участие и добровольцы. Кроме того, активную помощь мирным жителям республик ЛДНР оказывают и волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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