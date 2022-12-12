В ХМАО объявлен актированный день для начальной и основной школы

На территории ХМАО объявленЫ актировки для школьников Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневартовске, Покачах, Советском, Югорске и Урае объявлен актированный день для первой смены учащихся с 1 по 4 классы. В Белоярском, Лянторе, Нефтеюганске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте в школу могут не идти ученики с 1 по 8 классы, сообщается на портале «Госуслуги».

«На территории ХМАО температура воздуха составляет от -27 до -37 градусов Цельсия. Ветер от 0 до 3 метров в секунду», — сообщается на портале.

В некоторых населенных пунктах актировки распространяются и на учащихся с 1 по 11 классы. Это село Саранпауль, село Сосьва, деревни Ломбовож и Щекурья.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 декабря в округе стояла схожая погода. Занятия в школах были отменены во многих городах и селах ХМАО как для первой, так и для второй смены.