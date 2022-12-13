Судья, посадившая Бута в тюрьму, не считает его обмен равноценным

13 декабря 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Обмен Бута на Грайнер — жесткая сделка со стороны России, отметила экс-судья Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Обмен российского предпринимателя Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, является неравноценным. С таким мнением выступила бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, приговорившая Бута к 25 годам тюрьмы. «Это (обмен Бута на Грайнер — прим. URA.RU) была очень жесткая сделка со стороны России, потому что господин Бут и госпожа Грайнер абсолютно не равны», — сказала Шейндлин в разговоре с РИА Новости. По ее мнению, Грайнер не совершила никакого преступления, в то время как Бут был осужден за очень тяжкое преступление. Ранее Шейндлин заявила, что при вынесении приговора Буту не испытывала никакого давления, сообщает RT. При этом она подчеркнула, что считает Бута бизнесменом, а не идейным террористом, отмечает телеканал 360.

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, является неравноценным. С таким мнением выступила бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, приговорившая Бута к 25 годам тюрьмы. «Это (обмен Бута на Грайнер — прим. URA.RU) была очень жесткая сделка со стороны России, потому что господин Бут и госпожа Грайнер абсолютно не равны», — сказала Шейндлин в разговоре с РИА Новости. По ее мнению, Грайнер не совершила никакого преступления, в то время как Бут был осужден за очень тяжкое преступление. Ранее Шейндлин заявила, что при вынесении приговора Буту не испытывала никакого давления, сообщает RT. При этом она подчеркнула, что считает Бута бизнесменом, а не идейным террористом, отмечает телеканал 360.