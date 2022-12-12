12 декабря 2022

Приговорившая Бута к 25 годам судья заявила, что не считает его террористом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий
Судья, которая приговорила Бута к 25 годам тюрьмы, не считает его террористом Фото:

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе российского предпринимателя Виктора Бута, заявила, что не считает его террористом. По мнению судьи, Бут — бизнесмен.

«Бут не был террористом. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все. Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила судья, ее слова передают РИА Новости. Шейндлин приговорила Виктора Бута к 25 годам тюрьмы.

Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении российского предпринимателя на Родину в результате сделки по обмену заключенными с США. Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал о подробностях жизни заключенного в тюрьме, которая считается преемником Алькатраса. По словам Тарасова, Бут содержался в спецблоке и не имел возможности контактировать с внешним миром. Белый дом заявил, что будет следить за Бутом из-за «угрозы» для безопасности США.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Бывшая окружая судья США Шира Шейндлин, которая председательствовала на процессе российского предпринимателя Виктора Бута, заявила, что не считает его террористом. По мнению судьи, Бут — бизнесмен. «Бут не был террористом. Он бизнесмен, у которого были клиенты, клиенты покупали оружие, и клиенты использовали это оружие, вот и все. Я всегда говорила, что он не идейный террорист. Он бизнесмен», — заявила судья, ее слова передают РИА Новости. Шейндлин приговорила Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. Ранее в МИД РФ сообщили о возвращении российского предпринимателя на Родину в результате сделки по обмену заключенными с США. Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал о подробностях жизни заключенного в тюрьме, которая считается преемником Алькатраса. По словам Тарасова, Бут содержался в спецблоке и не имел возможности контактировать с внешним миром. Белый дом заявил, что будет следить за Бутом из-за «угрозы» для безопасности США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...