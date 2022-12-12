Стартап тюменской IT-компании стал лучшим в России

Тюменские программисты разработали сканер уязвимости интернет-сайтов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разработанный тюменской IT-компанией внешний сканер уязвимостей сайтов победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Всего в конкурсе было представлено 225 стартапов от компаний со всей России. Об этом стало известно журналистам.

«Findler — внешний сканер уязвимостей сайтов, разработка тюменской компании «Ребренди Консалтинг», победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Тюменцы обошли 224 проекта со всей страны и стали лучшими в направлении «Цифровые технологии», — сообщает ИА «Тюменская линия».

В издании отметили, что сканер, разработанный тюменскими программистами, способен вычислять уязвимости интернет-ресурсов в круглосуточном режиме. IT-продуктом уже пользуется более 5 тыс. российских онлайн-площадок. Ни одна из них за это время не была взломана хакерами.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тыс. человек подали заявки на обучение в сфере IT. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.