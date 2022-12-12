12 декабря 2022

Стартап тюменской IT-компании стал лучшим в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
Тюменские программисты разработали сканер уязвимости интернет-сайтов Фото:

Разработанный тюменской IT-компанией внешний сканер уязвимостей сайтов победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Всего в конкурсе было представлено 225 стартапов от компаний со всей России. Об этом стало известно журналистам.

«Findler — внешний сканер уязвимостей сайтов, разработка тюменской компании «Ребренди Консалтинг», победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Тюменцы обошли 224 проекта со всей страны и стали лучшими в направлении «Цифровые технологии», — сообщает ИА «Тюменская линия».

В издании отметили, что сканер, разработанный тюменскими программистами, способен вычислять уязвимости интернет-ресурсов в круглосуточном режиме. IT-продуктом уже пользуется более 5 тыс. российских онлайн-площадок. Ни одна из них за это время не была взломана хакерами.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тыс. человек подали заявки на обучение в сфере IT. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени

Разработанный тюменской IT-компанией внешний сканер уязвимостей сайтов победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Всего в конкурсе было представлено 225 стартапов от компаний со всей России. Об этом стало известно журналистам. «Findler — внешний сканер уязвимостей сайтов, разработка тюменской компании «Ребренди Консалтинг», победил в Арктическом акселераторе инновационных проектов в Мурманске. Тюменцы обошли 224 проекта со всей страны и стали лучшими в направлении «Цифровые технологии», — сообщает ИА «Тюменская линия». В издании отметили, что сканер, разработанный тюменскими программистами, способен вычислять уязвимости интернет-ресурсов в круглосуточном режиме. IT-продуктом уже пользуется более 5 тыс. российских онлайн-площадок. Ни одна из них за это время не была взломана хакерами. Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тыс. человек подали заявки на обучение в сфере IT. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...