В Крыму готовы созвать трибунал по преступлениям Зеленского

13 декабря 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Зеленский со своей бандой совершают военные преступления против бывших жителей Украины с 2014 года, заявил Володин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Преступления президента Украины Владимира Зеленского должен стать предметом рассмотрения трибунала. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Убежден, что скоро наступит наше время формировать трибунал для расследования преступлений, которые (президент Украины Владимир) Зеленский со своей бандой на протяжении восьми лет совершают против жителей бывшей Украины», — заявил Константинов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Он отмечает, что военные преступления не имеют срока давности. Глава крымского парламента подчеркнул, что администрация региона готова приложить все усилия для организации этого трибунала. На скамье подсудимых могут оказаться и те, кто поддерживает киевский режим, добавил Константинов. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как утверждает Путин, причиной СВО являлась защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Ранее Володин обвинил США и страны Евросоюза в поддержке украинского фашизма. Свое заявление он сделал после публикации в СМИ фотографий с привязанными жителями Херсона к столбам, сообщают «Дни ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Преступления президента Украины Владимира Зеленского должен стать предметом рассмотрения трибунала. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Убежден, что скоро наступит наше время формировать трибунал для расследования преступлений, которые (президент Украины Владимир) Зеленский со своей бандой на протяжении восьми лет совершают против жителей бывшей Украины», — заявил Константинов. Его слова приводит агентство РИА Новости. Он отмечает, что военные преступления не имеют срока давности. Глава крымского парламента подчеркнул, что администрация региона готова приложить все усилия для организации этого трибунала. На скамье подсудимых могут оказаться и те, кто поддерживает киевский режим, добавил Константинов. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Как утверждает Путин, причиной СВО являлась защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Ранее Володин обвинил США и страны Евросоюза в поддержке украинского фашизма. Свое заявление он сделал после публикации в СМИ фотографий с привязанными жителями Херсона к столбам, сообщают «Дни ру».