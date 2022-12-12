12 декабря 2022

Челябинский коммунальщик самовольно срезал новые батареи в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Срезанные батареи довели директора до наказания за самоуправство Фото:

Директора коммунального предприятия из Октябрьского района Челябинской области наказали за самовольное срезание батарей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, демонтаж оборудования он провел после капремонта.

«В Октябрьском районе директор обслуживающей организации привлечен к ответственности за самоуправство. В результате демонтажа новых радиаторов эффективность подачи теплоносителя снизилась», — отметили в прокуратуре.

Происшествие произошло в селе Каракульское. Новые батареи коммунальщик срезал в нежилых квартирах после того, как в доме капитально отремонтировали систему отопления.

Вмешательство прокуратуры помогло исправить ситуацию. Нарушения устранены, и целостность внутридомовой системы подачи тепла восстановлена.

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Директора коммунального предприятия из Октябрьского района Челябинской области наказали за самовольное срезание батарей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, демонтаж оборудования он провел после капремонта. «В Октябрьском районе директор обслуживающей организации привлечен к ответственности за самоуправство. В результате демонтажа новых радиаторов эффективность подачи теплоносителя снизилась», — отметили в прокуратуре. Происшествие произошло в селе Каракульское. Новые батареи коммунальщик срезал в нежилых квартирах после того, как в доме капитально отремонтировали систему отопления. Вмешательство прокуратуры помогло исправить ситуацию. Нарушения устранены, и целостность внутридомовой системы подачи тепла восстановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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