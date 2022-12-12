Челябинский коммунальщик самовольно срезал новые батареи в доме

Срезанные батареи довели директора до наказания за самоуправство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора коммунального предприятия из Октябрьского района Челябинской области наказали за самовольное срезание батарей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, демонтаж оборудования он провел после капремонта.

«В Октябрьском районе директор обслуживающей организации привлечен к ответственности за самоуправство. В результате демонтажа новых радиаторов эффективность подачи теплоносителя снизилась», — отметили в прокуратуре.

Происшествие произошло в селе Каракульское. Новые батареи коммунальщик срезал в нежилых квартирах после того, как в доме капитально отремонтировали систему отопления.

Вмешательство прокуратуры помогло исправить ситуацию. Нарушения устранены, и целостность внутридомовой системы подачи тепла восстановлена.