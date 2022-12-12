Легендарный пермский велосипед «Кама» будет стоить десять тысяч рублей

13 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Продавать велосипеды планируют уже весной Фото: Илья Московец © URA.RU После возрождения обновленные велосипеды пермского известного бренда «Кама» будут стоить десять тысяч рублей. Выпуск велосипедов начнется на пермском заводе «Форвард» в 2023 году. «В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно. Но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила десять тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Агентство уточнило, что в планах у «Форварда» запустить продажу велосипедов — в марте или апреле 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что« Форвард» для этого устанавливает на заводе дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места.

После возрождения обновленные велосипеды пермского известного бренда «Кама» будут стоить десять тысяч рублей. Выпуск велосипедов начнется на пермском заводе «Форвард» в 2023 году. «В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно. Но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила десять тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Агентство уточнило, что в планах у «Форварда» запустить продажу велосипедов — в марте или апреле 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что« Форвард» для этого устанавливает на заводе дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места.