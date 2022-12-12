Легендарный пермский велосипед «Кама» будет стоить десять тысяч рублей

После возрождения обновленные велосипеды пермского известного бренда «Кама» будут стоить десять тысяч рублей. Выпуск велосипедов начнется на пермском заводе «Форвард» в 2023 году.
«В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно. Но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила десять тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Агентство уточнило, что в планах у «Форварда» запустить продажу велосипедов — в марте или апреле 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что« Форвард» для этого устанавливает на заводе дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места.
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