12 декабря 2022

Легендарный пермский велосипед «Кама» будет стоить десять тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продажа, покупка, колеса велосипеда, велотранспорт
Продавать велосипеды планируют уже весной Фото:

После возрождения обновленные велосипеды пермского известного бренда «Кама» будут стоить десять тысяч рублей. Выпуск велосипедов начнется на пермском заводе «Форвард» в 2023 году.

«В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно. Но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила десять тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Агентство уточнило, что в планах у «Форварда» запустить продажу велосипедов — в марте или апреле 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что« Форвард» для этого устанавливает на заводе дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места.

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После возрождения обновленные велосипеды пермского известного бренда «Кама» будут стоить десять тысяч рублей. Выпуск велосипедов начнется на пермском заводе «Форвард» в 2023 году. «В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно. Но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила десять тысяч рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Агентство уточнило, что в планах у «Форварда» запустить продажу велосипедов — в марте или апреле 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что« Форвард» для этого устанавливает на заводе дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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