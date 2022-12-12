Пермяки помогут повысить безопасность на промышленных объектах

13 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Исследования ученых связаны с безопасностью на технологических объектах Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми на базе классического университета (ПГНИУ) открылась лаборатория сенсорики и перспективных средств измерения. Ее сотрудники проводят научные и исследовательские работы, связанные с проектированием и разработкой оптоволоконных датчиков, которые повысят безопасность технологических объектов. Открыл лабораторию центр компетенций НТИ «Фотоника» указано на сайте вуза. «Сегодня фотоника является самой перспективной технологией для развития систем безопасности различного назначения. Задача нашей лаборатории — это создание новых продуктов на ее основе и совершенствование существующих изделий. В результате мы должны получить прорывные разработки в области систем мониторинга сложных инфраструктурных объектов», — приводит ПГНИУ слова руководителя лаборатории Александра Кондрашова. Помимо прочего, в лаборатории разработают программное обеспечение, которое позволит обрабатывать получаемы данные мониторинга. Также ведется подготовка будущих специалистов для предприятий. Задача лаборатории — создать ядро компетенций по измерительным системам на основе фотоники, обеспечить специалистов в этой области заказами и долгосрочными, подчеркнул Кондрашов. Для того чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует нацпроект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой. Это позволит проводить научные исследования, повысит привлекательность отечественной науки для российских и зарубежных ученых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми на базе классического университета (ПГНИУ) открылась лаборатория сенсорики и перспективных средств измерения. Ее сотрудники проводят научные и исследовательские работы, связанные с проектированием и разработкой оптоволоконных датчиков, которые повысят безопасность технологических объектов. Открыл лабораторию центр компетенций НТИ «Фотоника» указано на сайте вуза. «Сегодня фотоника является самой перспективной технологией для развития систем безопасности различного назначения. Задача нашей лаборатории — это создание новых продуктов на ее основе и совершенствование существующих изделий. В результате мы должны получить прорывные разработки в области систем мониторинга сложных инфраструктурных объектов», — приводит ПГНИУ слова руководителя лаборатории Александра Кондрашова. Помимо прочего, в лаборатории разработают программное обеспечение, которое позволит обрабатывать получаемы данные мониторинга. Также ведется подготовка будущих специалистов для предприятий. Задача лаборатории — создать ядро компетенций по измерительным системам на основе фотоники, обеспечить специалистов в этой области заказами и долгосрочными, подчеркнул Кондрашов. Для того чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует нацпроект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой. Это позволит проводить научные исследования, повысит привлекательность отечественной науки для российских и зарубежных ученых.