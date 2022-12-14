Пушилин раскрыл сумму ущерба, нанесенного Украиной ДНР

Пушилин: Киев нанес ДНР ущерб на сумму, превышающую 1,3 триллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что с проблемой следует разобраться после победы в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ущерб, нанесенный Киевом Донецкой Народной Республике с 2014 года составил более 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — передает РИА Новости слова политика.

Пушилин также уточнил, что стоит учитывать разрушенные предприятия и объекты критической инфраструктуры. Врио главы ДНР заявил, что проблема достаточно серьезная, и с ней стоит разобраться после победы в СВО.

Ранее Пушилин сообщил, что более половины территории ДНР освобождено от ВСУ. Несмотря на то, что ситуация в регионе остается напряженной, ВС РФ продвигаются к Марьинке и Угледару, сообщает MK.RU. Также врио главы Донецкой Республики сказал, что удары украинцев по Донецку в последние несколько дней являются самыми интенсивными за последние восемь лет, передает Life.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ущерб, нанесенный Киевом Донецкой Народной Республике с 2014 года составил более 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — передает РИА Новости слова политика. Пушилин также уточнил, что стоит учитывать разрушенные предприятия и объекты критической инфраструктуры. Врио главы ДНР заявил, что проблема достаточно серьезная, и с ней стоит разобраться после победы в СВО. Ранее Пушилин сообщил, что более половины территории ДНР освобождено от ВСУ. Несмотря на то, что ситуация в регионе остается напряженной, ВС РФ продвигаются к Марьинке и Угледару, сообщает MK.RU. Также врио главы Донецкой Республики сказал, что удары украинцев по Донецку в последние несколько дней являются самыми интенсивными за последние восемь лет, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...